Um homem de 24 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar realizada nesse domingo (25), na Rua Três, no bairro João Braz, em Cajuri. Segundo a PM, o imóvel era utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Durante a batida policial, os militares entraram na residência e localizaram sete pés de maconha, além de uma balança de precisão e materiais usados para a dolagem da droga. Os suspeitos estavam no local no momento da abordagem.

De acordo com a Polícia Militar, a ação também caracterizou o crime de corrupção de menores, já que o adolescente participava da atividade criminosa junto com o adulto.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e o menor foi apreendido. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

