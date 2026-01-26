Um homem fugiu para uma área de mata durante uma operação da Polícia Militar em um local conhecido pelo tráfico de drogas, na Rua João Calico, próximo à praça de esportes, em Coimbra, nesse sábado (24). Ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito abandonou o ponto e escapou pela vegetação, não sendo mais localizado apesar do acompanhamento inicial.

Após a fuga, os policiais realizaram varredura no local onde o homem estava e apreenderam cinco buchas de maconha, 13 papelotes de cocaína, um recipiente contendo cocaína e R$ 20 em dinheiro. O material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Até o momento, não houve prisões, e o caso segue sob investigação.

Tags:

A | Drogas | Durante | operação | Suspeito