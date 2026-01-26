Quatro pessoas, um homem e três mulheres, ficaram feridas após o carro em que estavam bater em uma carreta na noite de sexta-feira (23), na BR-265, altura do km 5, próximo ao bairro Nove de Março, em Barbacena. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida foi lateral e o condutor do carro ficou preso às ferragens, enquanto dois passageiros estavam no banco traseiro, sem encarceramento. Uma das vítimas já recebia atendimento do Samu no momento da chegada dos bombeiros. Todos estavam conscientes e orientados, apresentando ferimentos leves.

A guarnição realizou os trabalhos de salvamento veicular com o uso de equipamentos de desencarceramento, possibilitando a retirada segura do motorista. Após o resgate, as vítimas foram imobilizadas conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

O atendimento médico foi feito de forma integrada com o Samu, que encaminhou os quatro feridos ao Hospital Regional de Barbacena para avaliação e cuidados especializados. O condutor da carreta não sofreu ferimentos aparentes.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual deram apoio à ocorrência, ficando responsáveis pelo controle do trânsito e pelas demais providências no trecho durante o atendimento.

Tags:

BR | Carreta | Carro | Colisão