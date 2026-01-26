A Justiça condenou um homem a cinco anos de reclusão por lavagem de dinheiro associada à exploração do jogo do bicho no município de Carandaí, no Campo das Vertentes. A sentença também determinou a perda de bens apreendidos em decisão cautelar anterior, entre eles quatro lotes e um veículo, que serão destinados ao Estado.

De acordo com a decisão, o réu manteve por cerca de seis anos uma casa ilegal de apostas instalada em um ponto comercial, convertendo o faturamento da atividade ilícita em patrimônio considerado incompatível com a renda formalmente declarada.

O texto da sentença aponta que a prática de lavagem de dinheiro ocorreu por diferentes meios, incluindo movimentações bancárias incompatíveis com a renda lícita, aquisição de bens móveis e imóveis de alto valor e aplicações financeiras sem comprovação de origem econômica. Também foi identificada a utilização de terceiros com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos recursos.

A condenação acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que atuou no caso por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Carandaí.

