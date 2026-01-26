Uma ocorrência de homicídio foi registrada na última sexta-feira (23), na Rua João Wilson de Souza, no bairro Senhor dos Montes, em São João del-Rei.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Perícia Criminal após o corpo de uma mulher de 31 anos ser encontrado em seu quarto. Os primeiros levantamentos médicos indicaram que a morte foi violenta.

Segundo relato de uma testemunha, a vítima havia passado a noite com o companheiro, que possui histórico de comportamento violento. Após o ocorrido, o homem teria fugido do local.

Durante as diligências e o rastreamento realizados pelas forças de segurança, o suspeito se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação.

