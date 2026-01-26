A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 23 anos por tráfico de drogas no Bairro JK, em Conselheiro Lafaiete, neste sábado (24).

Segundo a PM, o suspeito foi visto em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu para o interior de uma residência. Diante da fundada suspeita, os militares entraram no imóvel e abordaram o jovem próximo ao banheiro.

Durante a ação, foi constatado que ele havia dispensado no vaso sanitário um invólucro contendo 24 pedras de crack e um papelote de cocaína. Em busca pessoal, os policiais encontraram ainda R$ 100 em dinheiro.

O jovem confessou a comercialização das drogas e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Tags:

Conselheiro Lafaiete | Drogas | PM | tráfico de drogas