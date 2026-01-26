A Polícia Militar de Meio Ambiente constatou um crime ambiental na zona rural de Pirapetinga, neste sábado (25), durante fiscalização decorrente de monitoramento contínuo de desmate na região.

De acordo com a corporação, foi confirmada a supressão ilegal de aproximadamente 18,6 hectares de floresta estacional semidecidual secundária, em estágio médio de regeneração, pertencente ao bioma da Mata Atlântica. No local, também foi identificado o uso alternativo do solo, com plantio de vegetação exótica para formação de pastagem, além da destruição de 1.549,93 metros cúbicos de lenha nativa, tornada inservível e disposta em leiras.

A ocorrência inclui ainda intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), sem supressão de vegetação nativa. O proprietário do imóvel foi identificado e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas.

Como resultado da ação, foram lavrados autos de infração que totalizam R$ 536.703,46 em multas, referentes a desmate ilegal, impedimento da regeneração natural da floresta e inutilização de produto florestal oriundo de desmate irregular.



