Um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma operação policial realizada na noite de segunda-feira (26), por volta das 23h05, na região central de Santa Cruz de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado ao sair de um imóvel já conhecido por denúncias de comércio de entorpecentes. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou fugir de bicicleta e, durante a fuga, arremessou um papelote com substância semelhante à cocaína, que foi recolhido.

Na abordagem, os policiais encontraram com o jovem R$ 414 em dinheiro e um telefone celular. Com autorização de familiares, as equipes realizaram buscas no imóvel, onde localizaram duas barras de substância análoga à maconha, três barras de material semelhante à pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Tags:

De | Droga | Drogas | Jovem | Preso | Tráfico | tráfico de drogas