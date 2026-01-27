A Polícia Militar prendeu, na tarde de segunda-feira (26), um homem de 33 anos apontado como autor de um homicídio ocorrido no último sábado (24), na zona rural do município de Antônio Carlos.

Após receber informações sobre o paradeiro do suspeito, as equipes se deslocaram até o bairro Doutor Geraldo Xavier, em Barbacena, onde realizaram cerco tático em um complexo de residências. Durante a ação, o homem foi localizado e abordado.

Segundo a PM, o suspeito confessou a prática do crime, relatando que utilizou uma faca para golpear a vítima, alegando que a ação teria ocorrido para conter uma agressão contra sua mãe e seu padrasto.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à autoridade de polícia judiciária, acompanhado de seu representante legal, para as providências cabíveis.