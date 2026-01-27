Um tombamento de carreta foi registrado na manhã desta terça-feira, por volta das 6h45, no km 780 da BR-116, na Serra da Bica D’Água, em Leopoldina. Apesar do acidente, não houve registro de pessoas feridas.

Segundo informações, a carreta, que transportava lâminas de vidro, seguia do Rio de Janeiro para Salvador quando o condutor, um homem de 32 anos, perdeu o controle direcional do veículo durante a descida da serra. A carreta tombou, invadiu a contramão e parou no acostamento, espalhando parte da carga.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para atendimento da ocorrência e adoção das medidas necessárias.

