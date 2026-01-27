Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas e a corrupção de menores realizada na segunda-feira (26/1), em Miraí, na Zona da Mata mineira. A ação contou com o trabalho conjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Militar de Minas Gerais.

Os presos são dois homens, de 19 e 26 anos, alvos de mandados de prisão temporária, e uma mulher de 59 anos, detida em flagrante durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. O homem de 26 anos foi localizado em sua residência, onde também estavam a mulher e o menor. O suspeito de 19 anos foi preso em outro ponto da cidade.

Durante as buscas, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de cerca de R$2 mil em dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados para o fracionamento e a embalagem de drogas. Todo o material foi encaminhado para perícia.

Investigações

As investigações apontam a existência de uma estrutura organizada voltada para o comércio de entorpecentes no município. Conforme apurado, o grupo utilizava adolescentes tanto para atuar nos pontos de venda quanto para ceder contas bancárias usadas no recebimento dos valores provenientes da atividade criminosa.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Vitor Machado, a operação também tem como foco desarticular a logística financeira da associação. Ele informou que a Justiça autorizou a quebra do sigilo bancário dos investigados e o acesso aos dados dos celulares apreendidos, o que pode levar à identificação de outros envolvidos.

As apurações continuam e os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

