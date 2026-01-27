Um homem de 54 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na manhã desta terça-feira (27), na MGC-265, no km 89, trecho que liga Ubá a Tocantins, na Zona da Mata mineira.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o acidente envolveu uma VW Saveiro, que seguia no sentido Ubá–Tocantins, e um caminhão VW Express, que trafegava na direção oposta. A Saveiro transportava refeições prontas em marmitex, que seriam entregues no Presídio de Rio Pomba, enquanto o caminhão carregava tubos galvanizados.

O motorista do caminhão relatou que, ao passar por um trecho de curva, o carro teria invadido a contramão, não sendo possível evitar a colisão. Com o impacto, o condutor da Saveiro morreu ainda no local. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os atendimentos necessários, enquanto a perícia técnica esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Durante os trabalhos de resgate e perícia, a rodovia ficou parcialmente interditada, operando em sistema de “pare e siga” por um curto período, até a liberação total da pista.

As causas do acidente serão investigadas.

