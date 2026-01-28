O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu a condenação de um ex-diretor financeiro do Clube Atlético Mineiro por apropriação indébita majorada. Segundo a acusação, entre 2013 e 2019, ele teria autorizado pagamentos irregulares a empresas das quais era sócio.

Auditoria independente identificou mais de R$ 4 milhões em pagamentos sem respaldo contratual. Entre os casos apontados estão repasses de R$ 3,17 milhões à empresa Consultoria Pontual Ltda. e um excedente de R$ 857 mil pago à Art Sports Assessoria Ltda., ambos sem justificativa. O caso segue para julgamento.