Um homem de 31 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (27), no Centro de Cataguases, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele é investigado por furtos ocorridos recentemente na cidade, incluindo um crime registrado em uma residência na região central.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, após investigações que apontaram o envolvimento do suspeito em outros delitos patrimoniais no município. A Justiça autorizou a prisão preventiva com base nos elementos reunidos durante o inquérito.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possui um extenso histórico criminal, com dez registros por furto e um por roubo. A maioria dos crimes teria ocorrido durante a madrugada ou à noite, o que reforçou a necessidade da medida cautelar.

Além do caso que motivou o mandado, o suspeito também é investigado por um furto ocorrido na madrugada de segunda-feira (26), em um posto de saúde no bairro Bandeirantes. Na ocasião, foi levado um condensador de ar-condicionado, e imagens de câmeras de segurança flagraram o homem carregando o equipamento pelas ruas do bairro.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A atuação faz parte de ações integradas das forças de segurança para o combate a crimes contra o patrimônio em Cataguases.

Tags:

Centro | Furto | Preso