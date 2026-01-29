Quinze pássaros da fauna silvestre foram apreendidos pela Policia Militar do Meio Ambiente nesta terça-feira (27) em Carangola. A ação ocorreu após denúncias anônimas.

Durante a vistoria em um comércio e em uma residência, os militares localizaram aves das espécies trinca-ferro e coleiro, algumas sem anilha e outras com indícios de irregularidade. O responsável, um homem de 44 anos, informou não possuir registro de criador amador nem autorização do órgão ambiental competente.

Após consulta ao sistema SISPASS, foi confirmada a inexistência de cadastro em nome do autor. Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 28.660,65, além da apreensão de 15 aves e 11 gaiolas.

Sete coleiros sem anilhas, após avaliação veterinária, foram soltos no habitat natural. Quatro gaiolas foram inutilizadas. As aves que possuíam anilhas permaneceram sob a guarda do autuado, devido à ausência de depositário fiel no momento da ocorrência.

