O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou, na tarde desta quarta-feira (28), o resgate de um trabalhador após um acidente de trabalho na empresa VSB Jeceaba, no município de Jeceaba, na região Central do estado.

O acionamento ocorreu por volta das 16h. No local, as equipes constataram que a vítima, um homem adulto, havia sido atingida por uma hélice da torre de resfriamento da empresa e já se encontrava em óbito.

Os bombeiros realizaram o resgate do corpo, adotando os protocolos de segurança necessários devido ao ambiente industrial e aos riscos operacionais. A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente.