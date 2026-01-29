A Polícia Militar apreendeu, na segunda-feira (26), 52 pés de substância análoga à maconha na zona rural do município de São Miguel do Anta, na localidade de Passatempo.

Durante diligências na região, os militares localizaram a plantação em uma propriedade rural. O material foi arrancado, contabilizado, apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Viçosa.

Na ação, dois homens, de 33 e 62 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

A ocorrência foi registrada e segue sob investigação da Polícia Civil.

