Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (29) resultou na apreensão de 154 cabeças de gado, 700 munições e duas armas de fogo na região da Zona da Mata mineira. A ação, batizada de Boi na Linha, foi realizada em Alvorada, Fervedouro e Pedra Dourada e terminou com a prisão em flagrante de um homem de 38 anos.

FOTO: PCMG - Reprodução

Segundo as forças de segurança, o suspeito foi detido pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, além de fraude processual. O material apreendido foi encontrado durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos três municípios.

A operação teve como objetivo combater o furto de gado, prática que provoca prejuízos diretos a produtores rurais e afeta a economia da região. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular completamente o esquema criminoso.

Participaram da ação equipes da Polícia Civil lotadas nas delegacias de Tombos, Carangola, Divino e Fervedouro, com apoio da Polícia Militar.

