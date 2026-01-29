Um homem de 61 anos foi preso por tráfico humano e tráfico de drogas após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal transportando 227 frascos de lança-perfume e três adolescentes de 15 anos, identificadas como vítimas de tráfico de pessoas, durante uma fiscalização na BR-040, em Carandaí, na região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (29).

A abordagem ocorreu na altura do km 671, onde os policiais encontraram um Jeep Compass parado em frente a um estabelecimento comercial. No veículo estavam o condutor e as três adolescentes. Inicialmente, o homem afirmou ser parente das jovens, mas apresentou versões contraditórias e não conseguiu comprovar qualquer vínculo familiar.

Durante a vistoria no automóvel, os agentes localizaram os frascos de lança-perfume. Ao ser informado de que seria encaminhado à polícia judiciária, o suspeito declarou que tanto a droga quanto as adolescentes seriam levadas para uma pessoa em Conselheiro Lafaiete. Ele também disse ter pago lanches às jovens como forma de “recompensa” pela viagem.

O homem foi conduzido, junto com o veículo e o entorpecente, para a Delegacia da Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete. As adolescentes foram acolhidas pelo Conselho Tutelar do município.

A PRF reforça que crianças e adolescentes com menos de 16 anos não podem viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais, nem sem autorização específica, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com alterações da Lei nº 13.812/2019.

Tags:

Droga | Drogas | PRF | Tráfico