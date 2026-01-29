Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão bi-trem e um veículo de passeio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (29) na MGC-265, no trecho entre Rio Pomba e Mercês, próximo ao espaço Mirante Eventos. A colisão resultou na morte do motorista do carro, um homem de 28 anos, e causou a interdição total da rodovia durante parte do dia. No momento, a rodovia está funcionando no sistema de Pare e Siga.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada por volta de 0h30 para atender à ocorrência na altura do km 219, na região da ponte do Caieiro. No local, foi constatado o acidente envolvendo uma composição de grande porte que transportava milho. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas para os atendimentos de praxe.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia em baixa velocidade, devido às dimensões do veículo e às características da via, que possui um trecho em aclive logo após um quebra-molas, quando ocorreu a colisão. O condutor do caminhão relatou que o carro teria invadido a pista contrária, não havendo tempo suficiente para evitar o impacto. Não houve testemunhas do momento exato do acidente.

Após a batida, os dois veículos atingiram um barranco às margens da rodovia. Por se tratar de um caminhão bi-trem, a pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos. Com a chegada da perícia, os bombeiros realizaram a retirada do corpo da vítima, que estava presa às ferragens do automóvel.

O motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional. A carga de milho ficou espalhada às margens da rodovia. A Polícia Militar permaneceu no local para garantir a segurança e o controle do tráfego.

