Um incêndio em uma residência na Rua Dr. Joaquim Mortinho, no bairro Andaraí, em Barbacena, deixou uma mulher de 61 anos em estado grave. O fogo atingiu o pavimento inferior de um imóvel com duas moradias independentes.

A vítima foi encontrada inconsciente naa casa pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital pelo Samu, com queimaduras e lesões nas vias aéreas. Um homem de 68 anos, morador do imóvel, e outras duas pessoas receberam atendimento médico por inalação de fumaça.

Dois cães foram resgatados sem ferimentos. Após o controle do incêndio, o local passou por vistoria. A Polícia Civil foi acionada para apurar as causas, e não foram constatados, inicialmente, danos estruturais.