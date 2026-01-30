Um homicídio ocorrido na tarde desta quarta-feira (29) no bairro Goiabal, em Além Paraíba, terminou com a prisão de quatro pessoas durante uma operação da Polícia Militar. O crime está relacionado a disputas internas envolvendo o tráfico de drogas na região.

De acordo com a PM, o caso foi flagrado durante um monitoramento realizado pela equipe de inteligência, que acompanhava a atuação de um grupo suspeito de tráfico. No momento da ação, os militares constataram que a vítima, um jovem de 22 anos, foi morta por integrantes do próprio grupo criminoso.

Após o crime, equipes policiais foram acionadas e iniciaram diligências, que resultaram na localização e prisão dos quatro envolvidos. Com os suspeitos, foram apreendidas duas pistolas com numeração raspada, munições, drogas e aparelhos celulares.

Entre os detidos estão três maiores de idade, com idades entre 18 e 20 anos, e um adolescente de 16 anos. Todos foram encaminhados para a delegacia. O menor foi apreendido e apresentado às autoridades competentes.

O caso foi registrado como homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Polícia Civil dará sequência às investigações.

