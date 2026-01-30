Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (29), no bairro Santo Antônio, em Barbacena, após denúncia anônima à Polícia Militar.

Durante a aproximação da equipe policial, um homem de 25 anos tentou fugir pulando uma janela e foi capturado após se esconder em uma área de mata. No interior da residência, os militares encontraram porções de maconha, uma balança de precisão e materiais utilizados para o fracionamento da droga.

Uma mulher de 18 anos, que também estava no local, resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-la.

Durante o rastreamento da rota de fuga, os policiais localizaram uma sacola dispensada pelo suspeito, contendo 49 pedras de crack, papelotes de cocaína, buchas de maconha e dinheiro.

Os dois envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Judiciária, juntamente com o material apreendido.

Tags:

Tráfico