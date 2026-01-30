Uma operação policial realizada na manhã de quinta-feira (29), por volta das 7h20, resultou na apreensão de drogas, materiais usados no tráfico e uma motocicleta furtada no bairro Várzea de Baixo, em Tiradentes.

A ação ocorreu após o recebimento de informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes em um imóvel da região. Com base nos levantamentos, a polícia obteve mandado de busca e apreensão, que foi cumprido no endereço indicado.

Durante a chegada das equipes, um homem de 27 anos fugiu do local e não foi localizado. Um adolescente tentou escapar carregando uma sacola, mas foi abordado. Com ele e nas proximidades do imóvel, foram encontrados cocaína, crack, balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares.

Durante as buscas, os policiais também localizaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan, preta e sem placa, que após verificação foi identificada como produto de furto, com indícios de clonagem. O veículo foi apreendido.

O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia, juntamente com o material recolhido. As diligências continuam para localizar o outro envolvido.

