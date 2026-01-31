Sete pessoas foram presas nessa sexta-feira (30) durante uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente voltada ao combate à pesca predatória e a crimes ambientais em Além Paraíba. A ação teve como foco irregularidades cometidas durante o período da piracema, quando a pesca é proibida para garantir a reprodução das espécies.

A operação foi desencadeada a partir de informações levantadas pela Seção de Inteligência da 4ª Companhia da PM de Meio Ambiente, em integração com o 2º Grupamento do 2º Pelotão. Com base nesses dados, as equipes realizaram diligências em residências de suspeitos, onde havia indícios de armazenamento irregular de pescado.

Durante as abordagens, os policiais constataram o depósito ilegal de peixes capturados no período de defeso. Ao todo, foram apreendidos 318 quilos de pescado. As equipes também encontraram 15 pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro irregular e diversas redes de pesca proibidas utilizadas na prática dos crimes ambientais.

Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, a operação reforça a atuação preventiva e repressiva no combate aos crimes contra a fauna, destacando a importância do trabalho de inteligência policial para a proteção dos recursos naturais, a preservação da biodiversidade e o cumprimento da legislação ambiental vigente.

Tags:

pesca | Piracema