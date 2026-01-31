

Um caso de maus-tratos contra uma mula, registrado em São Sebastião da Vargem Alegre, na Zona da Mata mineira, resultou na aplicação de multas e na responsabilização criminal de dois envolvidos, um homem de 25 anos e um adolescente de 15 anos, após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostrava o animal sendo forçado a fumar um cigarro. O episódio, ocorrido há cerca de 60 dias, veio à tona após denúncia recebida pelas autoridades.

As imagens mostram o homem colocando, de forma forçada, um cigarro aceso na boca da mula. Em seguida, o animal é montado e conduzido pelo adolescente, proprietário do animal, mesmo sob a situação de sofrimento.

De acordo com a Polícia Militar do Meio Ambiente, ambos foram autuados e receberam multa administrativa no valor de R$1.736,36 cada. O caso foi encaminhado à Polícia Civil e ao Ministério Público, que darão continuidade às medidas judiciais cabíveis. Na situação do adolescente, os responsáveis legais foram cientificados e acompanharam o registro da ocorrência.

O animal passou por avaliação e, conforme informado, encontra-se em boas condições de saúde.

Casos de maus-tratos a animais configuram crime ambiental, conforme a legislação vigente, e podem resultar em sanções administrativas, multa e responsabilização criminal.

