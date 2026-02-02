O Ministério Público de Minas Gerais deflagrou, nesta sexta-feira (30), a Operação Quebrando a Banca, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, incluindo o jogo do bicho, em Uberlândia.

Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços de investigados nas cidades de Uberlândia (MG) e Itumbiara (GO).

De acordo com o MPMG, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, conforme a Lei nº 12.850/2013, e lavagem de dinheiro, prevista na Lei nº 9.613/1998, além das contravenções penais relacionadas à exploração de jogos de azar e loteria clandestina.

A operação contou com a atuação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), das 13ª e 18ª Promotorias de Justiça de Uberlândia, além da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal de Minas Gerais. Ao todo, participaram da ação quatro promotores de Justiça, 30 policiais militares, três policiais civis, seis policiais penais, além de servidores do Ministério Público.

Em Goiás, a operação teve apoio do Gaeco, da Polícia Militar e da Polícia Penal no cumprimento das diligências.

