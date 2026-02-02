Um homem de 32 anos foi preso por tráfico ilícito de drogas na tarde desta quinta-feira (30), no bairro Haidee, em Cataguases. A prisão foi realizada por militares da Patrulha de Operações da 146ª Companhia da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a equipe realizava uma batida policial pela Rua Itapoan, quando avistou o suspeito caminhando a pé. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou deixar o local em passos largos, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os militares localizaram com o autor um aparelho celular e a quantia de R$ 50,00. Nas proximidades do local da abordagem, no chão, foram encontradas cinco pedras de substância esbranquiçada semelhante à cocaína e um tablete de substância esverdeada semelhante à maconha.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e possui registros anteriores em seu desfavor.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Leopoldina, juntamente com o material apreendido, para as demais providências cabíveis.

