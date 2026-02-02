A Polícia Militar localizou, na tarde deste domingo (1º), uma criança de 5 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível três, que havia se perdido em uma área de vegetação densa no bairro Monte Mário, em Barbacena.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada pela mãe da criança, de 37 anos, após o desaparecimento da filha nas proximidades da residência. Imediatamente, os militares iniciaram buscas táticas em uma mata de difícil acesso e com declive acentuado.

Mesmo sob condições climáticas adversas, os policiais ouviram a criança cantando e, após uma incursão de aproximadamente um quilômetro mata adentro, localizaram a menor em meio à vegetação.

A criança foi resgatada sem lesões aparentes e entregue em segurança aos cuidados dos familiares.