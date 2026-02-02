Um homem de 34 anos e uma mulher de 31 foram presos em flagrante no último sábado (31), em Miraí, na Zona da Mata mineira, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município.

Durante a ação, foram apreendidas drogas, anotações relacionadas à venda de entorpecentes, quatro balanças de precisão, cerca de 1,5 mil embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas e aproximadamente R$3,2 mil em dinheiro. Também foram encontrados diversos cartões bancários em nome de terceiros e comprovantes de depósitos, o que indica o uso de contas de outras pessoas para movimentar valores provenientes da atividade criminosa.

As investigações apontam que o esquema utilizava contas bancárias de terceiros para ocultar e dissimular recursos obtidos com o tráfico de drogas. A apuração identificou movimentações financeiras consideradas atípicas, que somam cerca de R$400 mil em um período aproximado de um ano. Em razão disso, houve sequestro de valores e bens, além do bloqueio judicial de contas bancárias.

Segundo a Polícia Civil, pessoas que cederam suas contas bancárias para o recebimento dos valores podem responder, em tese, pelo crime de lavagem de dinheiro. A operação faz parte de um desdobramento investigativo que busca atingir a estrutura financeira do grupo envolvido.

Após a prisão em flagrante, foi solicitada a conversão das detenções em prisão preventiva. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar toda a cadeia de movimentação financeira ligada ao esquema.

