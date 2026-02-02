Um homem de 32 anos foi preso em Ubá, durante uma investigação que apura a divulgação de imagens íntimas da ex-companheira. A prisão ocorreu na última quarta-feira (28), após a Justiça expedir mandado diante de indícios de descumprimento de medidas protetivas concedidas à vítima.

De acordo com a apuração, o suspeito teria compartilhado imagens íntimas da mulher em grupos de aplicativos de mensagens da cidade e da região, mesmo após tomar ciência das determinações judiciais que o proibiam de manter qualquer conduta que violasse a integridade e a dignidade da vítima.

Com base nos elementos reunidos pela investigação, a prisão foi solicitada para impedir novas ações que atentassem contra a honra, a intimidade e a dignidade da mulher.

Durante a ação, dois celulares foram apreendidos e encaminhados para perícia, com o objetivo de auxiliar no esclarecimento dos fatos. Após os procedimentos de praxe, o homem foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para a completa elucidação do caso.

