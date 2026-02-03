O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de uma mulher acusada de planejar o homicídio de um homem em Rio Acima, na região Central do estado. O crime ocorreu em setembro de 2018 e a sentença foi proferida na última sexta-feira (30).

A ré foi condenada a 17 anos e seis meses de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado — por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A Justiça negou o pedido para que ela recorresse em liberdade.

De acordo com a denúncia, a mulher foi a mandante do crime, tendo contratado executores, combinado os detalhes do assassinato e auxiliado na fuga do grupo. O homicídio estaria ligado a prejuízos financeiros no tráfico de drogas na cidade. A vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo em frente à própria residência.

Outras cinco pessoas envolvidas no crime já haviam sido julgadas e condenadas. A ré permaneceu foragida por seis anos antes de ser levada a julgamento.