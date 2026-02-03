Um furto em residência foi registrado na tarde desta segunda-feira (02) no bairro Colônia do Marçal, em São João del-Rei. A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h, após o proprietário, um homem de 33 anos, constatar que o imóvel havia sido invadido.

Segundo a vítima, a casa estava fechada há cerca de 40 dias, período em que ele passou a residir em outro endereço. A última vistoria ocorreu no fim de janeiro, quando não havia irregularidades. Ao retornar ao imóvel, foram identificados sinais de arrombamento no portão e na porta de entrada, além da violação da porta de vidro de um quarto no segundo pavimento.

No interior da residência, foi constatado o furto de um cofre de ferro contendo aproximadamente R$ 35 mil em dinheiro, além de diversos cheques de clientes, cujo valor estimado chega a cerca de R$ 170 mil.

Ainda conforme relato, no domingo à tarde, vizinhos ouviram barulhos semelhantes a partidas de sinuca vindos do imóvel e observaram uma motocicleta preta, possivelmente modelo XTZ, estacionada nas proximidades.





