A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu, nessa segunda-feira (2/2), quatro frascos de medicamentos para emagrecimento, do tipo tirzepatida, enviados via Correios de forma irregular do estado de Goiás para o município de Piraúba, na Zona da Mata mineira.

A ação foi realizada em um escritório de contabilidade, onde a encomenda seria entregue a uma mulher de 29 anos, após rastreamento da remessa feito pela PCMG, a partir de troca de informações com a Polícia Civil de Goiás (PCGO). No último dia 27 de janeiro, a PCGO havia prendido uma enfermeira investigada por enviar ilegalmente os medicamentos.

Ela foi conduzida à unidade policial, prestou depoimento e responderá em liberdade pelo crime de receptação.

As investigações seguem em andamento para apurar a participação de outros envolvidos e a extensão do esquema de envio e recebimento irregular de medicamentos.

Tags:

Emagrecimento