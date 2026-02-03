O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei foi acionado, na tarde desta terça-feira (3) para atender a uma ocorrência de incêndio em um automóvel em um posto de combustível na cidade de Santa Cruz de Minas.

De acordo com as primeiras informações, o veículo, um Renault Sandero, teria começado a pegar fogo possivelmente após pane falha mecânica. No entanto, as causas exatas do incêndio ainda deverão ser investigadas.

Assim que chegaram ao local, os militares iniciaram o combate direto às chamas com duas linhas de mangueiras, apagando as chamas e realizando o resfriamento do veículo e áreas próximas. De acordo com o Sargento Bruno, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, "A atuação rápida e estratégica foi fundamental para evitar que o fogo se espalhasse para as bombas de combustível e para a estrutura do posto, o que poderia provocar um incêndio de maiores proporções".

Após o controle total do incêndio, os Bombeiros realizaram o trabalho de segurança da área, eliminando riscos de reignição e garantindo a liberação segura do local.

Apesar dos danos, ninguém se feriu nesta ocorrência.

Tags:

bombeiros | combate | Fogo | incêndio | Posto | Posto de combustível