Dois jovens, ambos de 19 anos, foram presos na manhã desta terça-feira (3) durante uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais voltada ao combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado em Além Paraíba. A ação começou por volta das 6h e foi realizada nos bairros Morro da Conceição e Jardim Santa Rosa.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi planejada a partir de informações de inteligência e de dados repassados pelo policiamento comunitário. Com base nesses levantamentos, as equipes cumpriram sete mandados de busca e apreensão e realizaram abordagens direcionadas a suspeitos envolvidos com o tráfico de entorpecentes.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, acompanhada de um carregador e 21 munições, além de um revólver calibre .32 com seis munições. Também foram recolhidas 112 buchas de maconha, 24 pedras de crack embaladas, três pedras grandes de crack, 22 papelotes de cocaína, uma porção grande de cocaína, 120 pinos de cocaína, 60 pinos grandes de cocaína, 17 porções de skank e uma porção grande da mesma droga.

Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu R$ 261 em dinheiro, três aparelhos celulares, quatro rádios comunicadores com um carregador, uma balança de precisão e um coldre de pistola. Os dois presos e todo o material apreendido foram encaminhados para as autoridades competentes, e o caso seguirá sob investigação.

