Um homem de 20 anos foi preso por tráfico ilícito de drogas na tarde desta segunda-feira (02), no bairro Riguete, em Cataguases. A ocorrência foi registrada por volta das 15h31, na Rua Cornélio Pinto.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Patrulha de Operações da 146ª Companhia realizavam patrulhamento quando abordaram o suspeito, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico e com registros anteriores. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 17 e um aparelho celular.

Questionado sobre suspeitas de furto de motocicletas em um pátio de guincho da cidade, o homem negou participação e autorizou a entrada dos militares em sua residência. No imóvel, não foram localizados produtos de furto, porém, dentro de uma gaveta de cômoda, os policiais encontraram drogas.

Ao todo, foram apreendidas 23 buchas de substância análoga à cocaína e 25 buchas de substância semelhante à maconha, além do dinheiro e do celular.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Cataguases para as demais providências.

