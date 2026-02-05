O Governo de Minas Gerais iniciou, nesta quarta-feira (04), primeiro dia do ano letivo de 2026, a distribuição gratuita de kits de materiais escolares para 100% dos estudantes da rede estadual de ensino. A iniciativa é inédita no estado e beneficia cerca de 1,4 milhão de alunos matriculados em aproximadamente 3,4 mil escolas.

Ao todo, serão distribuídos 1,5 milhão de kits, incluindo uma reserva técnica destinada às unidades escolares. O investimento exclusivo para a aquisição dos materiais é de R$ 71,2 milhões. A ação integra um pacote mais amplo de investimentos na educação estadual, que ultrapassa R$ 2,3 bilhões neste ano, contemplando desde a alfabetização até a preparação para o vestibular.

Durante o anúncio, o governador Romeu Zema destacou o caráter histórico da medida e ressaltou os avanços educacionais do estado. Segundo ele, a universalização dos kits demonstra o cuidado com os estudantes da rede pública e reforça os resultados alcançados por Minas Gerais, como o avanço nos índices de alfabetização.

O vice-governador Mateus Simões enfatizou o impacto social da iniciativa, principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com ele, a distribuição gratuita dos materiais garante melhores condições de aprendizado e promove mais igualdade no acesso à educação desde a educação infantil.

A entrega dos kits ocorre de forma gradual nas escolas estaduais ao longo do início do ano letivo.

