O 38º Batalhão da Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou na manhã de terça-feira (3/2) a Operação Pré-Carnaval Seguro 2026, em São João del-Rei. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança no período que antecede o Carnaval, com foco na prisão de foragidos da Justiça e no cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A operação mobilizou 30 policiais militares e oito viaturas da PMMG, além de 35 policiais civis e nove viaturas da PCMG. Até o momento, cinco foragidos da Justiça foram localizados, além da apreensão de materiais ilícitos de interesse das investigações.