Um homem de 26 anos é investigado por suspeita de colocar cédulas falsas em circulação no Norte de Minas. O caso foi identificado após comerciantes da região registrarem ocorrências relatando o recebimento de notas falsas em estabelecimentos locais.

As apurações indicam que o suspeito, morador de Cristália, teria atuado por um período prolongado e com apoio de terceiros. Durante diligências realizadas pela Polícia Federal nesta quinta-feira (05) foram apreendidos aparelhos celulares, que passarão por análise técnica para auxiliar no andamento das investigações.

O homem possui diversos registros criminais e também é investigado por possível envolvimento em outros crimes. O caso segue em apuração.

