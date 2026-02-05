Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de quarta-feira (04), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Barbacena. Durante patrulhamento, a Polícia Militar tentou abordar um Fiat Pálio cinza, alvo de denúncias, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, ultrapassando 140 km/h.

Durante a fuga, o suspeito realizou manobras perigosas, tentou colidir contra a viatura e arremessou uma sacola com drogas em via pública. Na Rua Ceará, ele perdeu o controle do veículo, bateu na fachada de um imóvel e capotou.

Após a contenção, os militares localizaram 30 porções de maconha no carro e outras 45 na sacola descartada. Em diligência na residência do autor, foram apreendidas mais 52 porções da droga e um aparelho celular. O veículo foi removido por guincho credenciado.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, e responderá por tráfico de drogas, direção perigosa, desobediência e dano.