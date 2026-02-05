Durante patrulhamento de rotina, a Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos por tráfico de drogas no bairro Tijuco, em São João del-Rei, na tarde de quarta-feira (4), por volta das 16h. A ocorrência foi registrada em uma rua próxima a um beco já conhecido no meio policial como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes.

Os militares observaram uma motocicleta com dois ocupantes deixando o local. Durante o acompanhamento, o passageiro demonstrou nervosismo e tentou esconder um objeto no bolso, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, foram encontrados cinco tabletes de substância análoga à maconha e uma nota de dez reais. Com o condutor da motocicleta, um homem de 34 anos que atua como piloto de aplicativo, não foi localizado nenhum material ilícito.

Após a verificação dos fatos, o condutor foi qualificado e liberado, por não haver indícios de participação no crime. Já o passageiro recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Tags:

De | Jovem | Polícia | Polícia Militar | São João | Tráfico