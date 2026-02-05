Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (4), no bairro Matosinhos, em São João del Rei. O crime aconteceu enquanto a vítima estava dentro de um carro.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, uma equipe se deparou com uma aglomeração de pessoas e foi informada de que dois indivíduos em uma moto vermelha haviam efetuado disparos atirado contra o condutor do veículo. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida no interior do carro. Após os disparos, a dupla fugiu em direção ao Trevo do Elói.

Durante as primeiras apurações, a polícia recebeu informações de que o jovem estaria negociando a venda de um aparelho celular e mantinha contato recente com pessoas que podem estar ligadas ao crime. Dois celulares que estavam com a vítima foram apreendidos e encaminhados para análise pericial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. A perícia técnica realizou os trabalhos no local e apontou, de forma preliminar, que o jovem foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, sendo um no ombro esquerdo e quatro na região da cabeça. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)..

O veículo foi removido para um pátio credenciado devido a irregularidades na documentação. Até o momento, ninguém foi preso. As buscas continuam, e o caso segue sendo investigado para identificar e responsabilizar os autores do homicídio.

