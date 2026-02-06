A Polícia Federal em Minas Gerais receberá cerca de R$ 20 milhões para intensificar ações de investigação e repressão a crimes minerários no estado. Os recursos foram anunciados nesta quinta-feira (5) pelo Ministério de Minas e Energia e são provenientes do Acordo Judicial de Reparação firmado após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015.

O projeto será executado pela Superintendência Regional da PF em Minas Gerais, com atuação direta nas delegacias de Governador Valadares, Ipatinga e Juiz de Fora, que abrangem aproximadamente 200 municípios da Bacia do Rio Doce, região que concentra cerca de 3,1 milhões de habitantes.

Os investimentos serão destinados à aquisição de viaturas especializadas, modernização dos sistemas de comunicação, uso de drones e tecnologias de inteligência geoespacial, além do reforço da capacidade pericial, com foco em geologia, engenharia de minas e avaliação de danos ambientais.

A expectativa é de um aumento de 30% na capacidade operacional da Polícia Federal na região, com ampliação da área fiscalizada e crescimento das operações de combate à mineração ilegal.

A iniciativa busca fortalecer a responsabilização penal de organizações criminosas e contribuir para a proteção do patrimônio mineral da União e do meio ambiente.