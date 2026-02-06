Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido após um acidente automobilístico registrado no fim da tarde desta quinta-feira (05), no km 253 da BR-265, entre São João del-Rei e Tiradentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma Fiat Toro colidiu na traseira de um caminhão e, em seguida, bateu de frente com um Corsa que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o condutor do Corsa ficou preso às ferragens.

A vítima sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano, sendo retirada do veículo com o uso de ferramentas de desencarceramento. Após o resgate, o homem foi encaminhado à Santa Casa por uma equipe do Samu.

Os dois ocupantes da Fiat Toro tiveram ferimentos leves e também foram levados para atendimento médico.

De acordo com os Bombeiros, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. A Perícia da Polícia Civil esteve no local e a Polícia Militar atuou no controle do tráfego, que ficou interrompido nos dois sentidos durante o atendimento.





