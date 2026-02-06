Uma planta da espécie Cannabis sativa, com aproximadamente 1,85 metro de altura, foi apreendida pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira (6), em uma residência localizada na Rua João Dias Neto, no bairro Vila Reis, em Cataguases.

A apreensão ocorreu durante o cumprimento de uma diligência policial com apoio da Inteligência da PM e de profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município. A planta estava cultivada em um balde, na laje da casa, e foi localizada após denúncia formal registrada pelas autoridades.

O morador do imóvel, um homem de 66 anos, identificado pelas iniciais J.M.O., afirmou aos policiais que a planta teria sido deixada por um vizinho há cerca de quatro meses e alegou que se trataria de uma planta com finalidade medicinal. Segundo a Polícia Militar, ele não soube informar a identidade do suposto vizinho e não possui registros de passagens anteriores.

Além da denúncia relacionada ao cultivo da planta, o endereço também foi citado em relatos envolvendo possível abuso sexual e violência doméstica. No entanto, conforme informado pela corporação, após o atendimento da criança pelas profissionais do CREAS, não foram constatadas evidências que confirmassem essas denúncias no momento da diligência.

A ocorrência foi registrada como porte de cannabis para uso e consumo, e uma planta foi apreendida. O caso foi encaminhado para as providências cabíveis. Ninguém foi preso.

Maconha | Polícia