Uma operação da Polícia Militar realizada no centro de Carandaí, nessa quinta-feira (5), resultou na prisão de dois jovens, ambos de 22 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após levantamento de informações sobre a prática intensa de comércio de entorpecentes em uma residência da região central da cidade.

Durante as diligências, os policiais abordaram os dois suspeitos e realizaram buscas pessoais e no imóvel indicado. No local, foram encontrados 10 comprimidos de ecstasy, meia barra e 29 buchas de maconha, além de uma porção de haxixe dry. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e R$ 3.317 em dinheiro.

Segundo a PM, o material localizado indicava a preparação e a comercialização de drogas. Os dois jovens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todos os itens apreendidos, para as providências legais cabíveis.

Tags:

Drogas | Polícia