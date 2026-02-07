O influenciador digital Henrique Maderite morreu na sexta-feira (06), aos 50 anos, em decorrência de um infarto fulminante. A informação foi confirmada por meio de um comunicado divulgado no perfil oficial do criador de conteúdo nas redes sociais.

Na nota, a equipe de Maderite destacou a trajetória do influenciador e a forma como ele enxergava a vida. “Henrique viveu como falava: valorizando a família, os amigos, o riso fácil e os momentos simples que fazem a vida valer a pena. E muito importante: sempre grato a Deus por tantas bênçãos. Ele nos lembrava, todos os dias, que o agora importa, pois não sabemos o amanhã”, diz um trecho do texto.

O comunicado também trouxe uma mensagem aos seguidores, amigos e admiradores do influenciador, reforçando a importância de aproveitar a vida e expressar sentimentos. “Aos fãs, amigos e a todos que se sentiram representados por ele: levem isso com vocês. Vivam. Abracem mais. Digam o que precisa ser dito. Aproveitem”, finaliza a nota.

Henrique Maderite era conhecido nas redes sociais por compartilhar conteúdos sobre cotidiano, família e reflexões pessoais, reunindo uma base fiel de seguidores. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Tags:

Henrique maderite | Infarto Fulminante | Maderite