O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei combateu, na tarde desta sexta-feira (06), um incêndio em um veículo na Avenida Israel Pinheiro, principal via de acesso à cidade de Tiradentes. O carro, um Volkswagen Polo, ano 2007, foi tomado pelas chamas após apresentar problemas mecânicos.

Segundo os bombeiros, o veículo estava parcialmente em chamas quando a equipe chegou ao local. O fogo foi controlado com o uso de duas linhas de mangueira, e o rescaldo foi realizado em seguida.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O condutor relatou que estava com a família no carro quando ouviu um barulho e, logo depois, as chamas começaram.

A principal suspeita é de pane elétrica ou mecânica, conforme informou o sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência.