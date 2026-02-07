Um homem de 26 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (06), por volta das 21h, na Rua José Soares, no bairro Santo Antônio, em Viçosa. A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem disparos de arma de fogo e a presença de uma vítima já sem vida no local.

De acordo com a PM, houve dificuldade inicial na identificação da vítima, já que moradores informaram que o homem havia chegado ao bairro há poucos dias. Posteriormente, familiares compareceram ao local e fizeram o reconhecimento, confirmando que ele estava morando com amigos na região.

A perícia técnica realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para a funerária de plantão. A Polícia Militar realizou diligências para tentar identificar os suspeitos e as circunstâncias do crime. As informações foram registradas em boletim de ocorrência e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para investigação.

Até o momento, ninguém foi preso.

